Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord har endelig kommet i gang etter at aksjonister i Extinction Rebellion blokkerte alle innganger til Scandic Park Sandefjord. Etter å ha kommet seg inn ved hjelp av politieskorte fant Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik veien til Finansavisens studio for å snakke om utsiktene for året vi nettopp har gått inn i.

Spår store svingninger

– 2024 kan bli et år med store, dype daler, men også ganske høye topper. Og jeg tror dessverre at tiden kan bli kort tid mellom disse, sa han.

I turbulente omgivelser, der blant annet den geopolitiske situasjonen setter leverandørkjeder under press, fokuserer Aker BP på det Hersvik på godt norsk kaller «resilience.»

– Vi skal sørge for å ha gode planer på det meste. God likviditet, gode kapitalstrukturer og at driften går som den skal – alt dette for å håndtere alle usikkerhetsfaktorene, fortsatte konsernsjefen som også kunne fortelle at alle selskapets prosjekter er i rute på både kostnader og fremdrift.

Kikket på Wintershall

Aker BPs «pipeline» av prosjekter peker mot at veldig mye kommer i produksjon i 2027, og på tiden etter det har selskapet ifølge Hersvik en tredelt strategi.

– Vi jobber mye med såkalt økt utvinning (IOR), altså å utvikle feltene våre og øke reservene på det vi har. Vi jobber hardt med leting, og tror 2024 blir minst like interessant som 2023. Og så håper vi på en god tildeling, og for denne runden har Aker BP levert den mest ekspansive søknaden i selskapets historie, forklarte han.

Da tildelingen ble offentliggjort, viste det seg at Aker BP får andeler i 27 lisenser, hvorav 17 er operatørskap.

– Videre følger vi jo med på det som skjer på M&A-fronten (fusjoner/oppkjøp), noe annet ville være feil å si, la Hersvik til, og la ikke skjul på at Aker BP «kikket på» Wintershall som endte opp hos Harbour Energy.