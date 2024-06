Iran har godkjent en plan om å øke eksporten av brent-olje til fire millioner fat per dag. Det melder det iranske nyhetsmediet Tasnim, uten å spesifisere når økningen i oljeeksporten vil skje.

«Et økonomisk råd ledet av Irans midlertidige president Mohammad Mokhber har godkjent en plan om å øke landets oljeproduksjon fra 3,6 millioner fat per dag til 4 millioner fat per dag,» melder det iranske nettstedet, skriver CNBC.

Irans oljeproduksjon og -eksport har økt de siste årene til tross for USAs strenge sanksjoner for å begrense utenlandske investeringer og forby oljeeksport.

Iran er en viktig produsent innen Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC).

UAE øker kapasiteten før planen

Blant medlemslandene er De forente arabiske emirater (UAE), som søndag, ifølge anonyme kilder til Bloomberg, melder at de er på vei til å målet for en økning i oljeproduksjonskapasitet før planlagt.

Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) forventet å nå en kapasitet på 5 millioner fat per dag innen slutten av 2025 eller tidlig i 2026, og dermed overgå sitt opprinnelige mål for 2027.

UAE operer for 2024 med en produksjonskvote fra Opec+ på 3,219 millioner fat per dag, noe som er rundt to tredjedeler av produksjonskapasiteten til landet.

Ved stengetid, lørdag, ble et fatt med brent-olje (nordsjøolje) handlet opp 0,93 prosent til 82,12 dollar fatet, mens ett fat WTI-olje (Western Texas Intermediate) ble handlet opp 1,11 prosent til 77,72 dollar fatet.