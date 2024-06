Venter på Opec – oljeprisen stiger

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,26 prosent til 82,33 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,37 prosent til 78,01 dollar fatet.

Oljeprisen har dermed stabilisert seg etter at den i forrige uke falt 2,2 prosent og var nede på det laveste nivået siden tidlig i februar.

Mye av fokuset rettes nå mot det kommende møtet i Opec+ søndag, hvor det er ventet at oljekartellet vil vedta å forlenge sine produksjonskutt inn i andre halvdel av 2024.

– Basert på de nåværende markedsforventningene om at Opec+ trolig forlenger kuttene er risikoen for oljeprisen nå på oppsiden, sier analytiker i Shandong-based Qisheng Futures Co., Gao Jian, til Bloomberg News.

Markedene i Storbritannia og USA er mandag stengt. Sistnevnte som følge av Memorial Day, som også er startskuddet for kjøresesongen i USA.