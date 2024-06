Forventer økt oljeinvestering i neste år

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er anslått til å bli 216 milliarder kroner i 2025, ifølge SSB. Dette er 5,2 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

Til sammenligning ble det ved forrige kvartal anslått investeringer på 244 milliarder kroner for 2024.

– Det er igjen svært sterke tall. Vi kommer garantert til å sette rekord i år og med god margin, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

Som Sverige uten olje

Anslagene for neste år, er også oppjustert. Det viser hvor sterk etterspørselen er i denne næringen nå, mener Knudsen.

– Vi ser igjen at dette er bransjen som virkelig løfter Norge. Uten olja hadde vi vært omtrent som Sverige, og vi hadde trolig kuttet renten allerede.

Tallene for oljeinvesteringer er ifølge sjeføkonomen så viktige for den norske økonomien at det påvirker rentebanen.

– Slik det ligger an nå, er tallene imidlertid på linje med anslagene fra Norges Bank. Det samme gjelder anslagene for neste år.

Ifølge SSB drives oppjusteringen for 2025 i stor grad av høyere anslag innenfor kategoriene feltutbygging og leting.

19 prosent høyere

Investeringsanslaget for 2025 indikerer en vekst i løpende verdi på 19 prosent sammenliknet med tilsvarende anslag for 2024, gitt for et år siden, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

I forrige undersøkelse ble det indikert en vekst fra 2024 til 2025 på 15 prosent, ifølge statistikkbyrået.

Det vil også til neste år være høy investeringsaktivitet på de mange feltutbyggingene som ble startet opp i slutten av 2022, opplyses det. Det bygges også ut nye rør i tilknytning til noen av disse utbyggingene, noe som øker investeringene innen rørtransport. I tillegg planlegges det klart høyere investeringsaktivitet innen felt i drift til neste år.

Marginalt høyere anslag for 2024

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i det oppdaterte anslaget for 2024 oppgitt til 247 milliarder kroner, som er historisk sett det høyeste nominelle anslaget gitt siden denne statistikken ble opprettet. Anslaget er 1,3 prosent høyere enn i forrige måling. Det er økte anslag innen felt i drift og leting som driver økningen fra forrige undersøkelse.