TU: – Fosen-konflikten har kostet flere hundre millioner

Staten og Statkraft betaler mest. Men også sveitsiske selskaper må betale, går det frem av en utregning fagbladet Teknisk Ukeblad har gjort.

Det tok 800 dager fra Fosen-samene vant over staten i Høyesterett, til den første avtalen ble inngått mellom Fosen vind og Sør-Fosen sitje. Litt over to måneder senere kom det på plass en avtale også mellom Roan vind og Nord-Fosen siida.

Totalt vil forlikene ha en kostnad på 41,3 millioner, men det er bare i år. For det er årlige utbetalinger som vil koste mest.

Sørsamisk kulturfond

Blant det staten må betale for, er nye beiteområder. Dette oppdraget utføres av Nibio, og har en ramme på 2,3 millioner kroner.

Staten må også betale 10 millioner kroner går direkte til reindriften på steder hvor vindkraft gir negative konsekvenser. For Nord Fosen siida vil dette utgjøre 2,3 millioner per år.

* Engangsbevilgning på fem millioner kroner til oppretting av et sørsamisk kulturfond.

IKKE MED I REGNESTYKKET: Greta Thunberg var blant aksjonistene utenfor Klima- og miljødepartementet våren 2023. Ekstrautgifter til håndtering av aksjoner er ikke med i regnestykket. Senere ble alle aksjonistene frifunnet. Foto: NTB

Statkraft er stor eier

Fosen Vind, som er eiet av Statkraft (52,1 %), Aneo (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40 %), må også bl opp.

Syv millioner kroner pr. år går til Sør-Fosen siida, totalt 25 årlige beløp. Beløpet skal indeksreguleres.

Dette ser ut til å utgjøre den største delen av kostnadene, med til sammen 175 millioner 2020-kroner.

Fosen Vind skal også betale Sør-Fosen sitjes advokatutgifter, på et ukjent beløp, samt et akontobeløp på fem millioner kroner.

I tillegg til kostnader ved selve meklingen og dekking av reineiernes advokatutgifter.

Disse beløpene er ikke kjent, men ifølge Teknisk Ukeblad skal advokatutgiftene ligge på rundt syv millioner kroner per reineier-gruppe.

7 millioner i 25 år

Men det stopper ikke der. Statkrafts andel av kostnaden for Roan vindpark utgjør 52,1 prosent. Resten (40 prosent) skal betales av Nordic Wind Power, eid av Energy Infrastructure Partners og kraftselskapet BKW – begge hjemmehørende i Sveits.

Også her går syv millioner kroner årlig til reineierne i Nord-Fosen siida. Dette er totalt 25 årlige beløp på til sammen 175 millioner 2018-kroner.

I tillegg kommer er et akontobeløp på fem millioner til å utføre nødvendige tiltak i påvente av en endelig avklaring samt advokatutgifter til Nord-Fosen siida.

Fem år på å finne nytt beite



En annen uløst sak er hvor Fosen-samene skal få nye erstatningsbeiter.

Ifølge avtalen med Nord-Fosen har Staten fem år på seg til å finne nytt vinterbeite, ellers kan siidaen heve avtalen. Siidaen har også vetorett på hvilke arealer som velges.

Staten betaler både for utredningen og nye erstatningsbeiter, skriver Teknisk Ukeblad.

I fremtiden er det også bestemt at 0,1 øre/kWt skal gå direkte til reindriften på steder hvor vindkraft gir dem negative konsekvenser. I år er det satt av totalt 10 millioner til dette i revidert nasjonalbudsjett.