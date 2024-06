Bygger ordrebok og fastholder prognose

Blant meglerhusene som følger aksjen har både Arctic Securities, DNB Markets, Danske Bank og SEB en kjøpsanbefaling. Kursmålene varierer mellom 64 og 80 kroner.

Cadeler (Mill. EUR) 2024 2023 Driftsinntekter 19,1 18,9 Driftsresultat −20,1 2,1 Resultat før skatt −20,8 1,9 Resultat etter skatt −20,8 1,9



Kraftig vekst

Cadeler er i kraftig vekst og på vei til å bli verdens største operatører av oppjekkbare installasjonsskip for havvindmarkedet. Selskapet har en flåte på fire store skip og et byggeprogram på hele syv enheter. Fire av nybyggene blir levert neste år, ett i 2026 og ett i 2027.

Så sent som i forrige uke ble det seneste skipet bestilt.

– Beslutningen er basert på den sterke etterspørselen, sier Gleerup.

Prisen på skipet ligger rundt 400 millioner dollar, noe som er høyere enn nybyggene som er av samme type.

– Vi ser likevel at at dette er under dagens markedspris. Vi er fornøyde med å ha lagt inn bestillingen, for verftsmarkedet er svært stramt for øyeblikket, forteller konsernsjefen.

Cadeler har et finansieringsprogram på over 1 milliard euro, og ifølge konsernsjefen har selskapet tilstrekkelig finansiering på plass.

Bygger ordrebok

Selskapet fortsetter å sikre jobber både til eksisterende flåte og til nybyggene, og hadde en ordrereserve på 1,8 milliarder euro, tilsvarende nesten 21 milliarder kroner, ved utgangen av kvartalet. Det er opp fra en ordrebok på 1,74 milliarder euro ved årsskiftet og 1,36 milliarder for et år siden.

I februar inngikk det en kontrakt med Ørsted og PGE Polska Grupa Energetyczna for transport og installasjon av 14 MW vindturbiner levert av Siemens Gamesea. Måneden etter ble det inngått en kontrakt på mellom 75 og 150 millioner euro med en ikke navngitt kunde for installasjon av vindturbiner, og i april inngikk Cadeler og Ørsted en langsiktig kontrakt for et av Cadelers nybygg.

I tillegg har Cadeler inngått to større avtaler om reservasjon av skip, hvor det potensielt kan bli en endelig kontrakt. Den ene ble nylig inngått, og gjelder en fireårig avtale med en mulig kontraktsverdi på 400–700 millioner euro. Den andre er en avtale med Equinor- og Polenergia-eide MFW Baltyk med en potensiell verdi på 110–130 millioner euro.

– Vi er trygge på å få utnyttelse på skipene, sier konsernsjefen.