Oljeprisene er flate tirsdag morgen. Brent-oljen er ned 0.02 prosent til 82.86 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 0.19 prosent til 78.70 dollar pr. fat. Oljen steg over en prosent i går, på en rolig handelsdag grunnet helligdager i USA og Storbritannia, og falt over to prosent forrige uke.

Bernt Berg-Nielsen, forvalter i Stolt Explorer, skriver i et notat: «Mye av Midtøsten risikopremien er nå tatt ned, og da er man tilbake til fundamentals.» Fundamentale faktorer for oljeprisen er generelt tilbud og etterspørsel, produksjonsnivåer, lagerbeholdning og ikke minst økonomiske indikatorer.

Forvalteren påpeker at OPEC+ har besluttet å holde tilbake 4-5 millioner fat daglig. Denne søndagen vil OPEC+ møtes igjen, noe markedene følger nøye med på. Det er særlig interesse knyttet til hvorvidt Saudi-Arabia og de andre OPEC-medlemmene vil forlenge produksjonsbegrensningene som har vært. «Et prisintervall på 75-90 dollar pr. fat anses som akseptabelt for mange aktører i bransjen. Selv om dette ikke nødvendigvis betyr superprofitt, er det et nivå som kan sikre en anstendig avkastning på egenkapitalen (RoE), anslått til omtrent 15 prosent.»

Starten av sommersesongen betyr som regel sterk etterspørsel etter drivstoff, særlig i USA. Samtidig har reisedata-leverandøren OAG presentert "bullish" data på luftfartsfronten. På innenlandsflyvninger i USA økte antall seter med fem prosent i mai fra april, og seks prosent år over år. Det er det høyeste siden 2019. Antall seter på internasjonale flyvninger for mai økte med 11 prosent fra året før til rundt 14,2 millioner, og nivåene er også åtte prosent høyere enn samme periode i 2019.