Ferdig i BW Energy

Sætre har vært finansdirektør i BW Energy siden 2019. Nå sender han stafettpinnen videre til Brice Morlot, som tiltrer stillingen 30. juni.

Sætre opplyser at han er takknemlig for sin tid med oljeselskapet.

– Det har vært en givende opplevelsen, og jeg er enormt stolt av våre prestasjoner, kommenterer den avtroppende finansdirektøren.

Adm. direktør i BW Energy Carl K. Arnet og Sætre skiller nå lag etter snart to tiår med samarbeid.

– Jeg har hatt privilegiet å samarbeide med Knut i nesten 20 år på tvers av flere virksomheter fra APL, via BW Offshore og nå sist i BW Energy. Hans bidrag har vært avgjørende for å posisjonere BW Energy for suksess, sier han.

Den påtroppende finansdirektøren har bakgrunn som adm. direktør i Assala Energy i Gabon. Selskapet er en av de største oljeprodusentene i området, hvor også BW Energy opererer.