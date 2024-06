Oljeprisene stiger for fjerde dagen på rad. Brent-oljen handles nå til 84,25 dollar pr. fat, en økning på 0,37 prosent. Dette er omtrent 3 dollar høyere enn prisen på den siste handelsdagen da oljeprisen var rød. WTI-oljen er opp 0,48 prosent til 80,19 dollar pr. fat.

Iraks oljedepartement har bedt om et møte «så kjapt som mulig» med kurdiske myndigheter for å komme til en avtale om gjenopptakelsen av oljeeksporten gjennom Tyrkias havn Ceyhan. Denne Irak-Tyrkia pipelinen (ITP) har tidligere stått for 0,5 prosent av hele det globale tilbudet av olje, men har vært i "limbo" siden mars 2023.

Ifølge Reuters forventer de fleste analytikere at OPEC+ skal holde tilbake 2,2 millioner fat daglig i løpet av det andre halvåret. Fasiten kommer på søndag.

«Forventningen om at OPEC+-medlemmer vil forlenge sine produksjonskutt har injisert optimisme i markedene, og tiltaket vil bli sett på som en samlet innsats for å stabilisere prisene og gjenopprette balansen i det globale oljemarkedet,» uttalte Sugandha Sachdeva, grunnlegger av forskningsfirmaet SS WealthStreet basert i Delhi.

Indias største private raffineri, Reliance Industries, har signert en ettårig avtale med Russlands fremste oljeprodusent Rosneft om å kjøpe minst to laster med Ural-råolje, rapporterer Reuters. Kildene til Reuters forteller at disse to lastene med rundt 1 millioner fat vil handles til en 3 dollar rabatt mot «Middel East Dubai» referanseprisen.