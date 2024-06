Ny oljegigant på vei ut av Nordsjøen

Shell og ExxonMobil nærmer seg en avtale om å selge sine felleseide gassfelter i den sydlige delen av Nordsjøen til britiske Viaro Energy, melder Reuters og viser til bransje- og bankkilder.

Den potensielle avtalen er angivelig verdt rundt 500 millioner dollar, tilsvarende rundt 5,3 milliarder kroner. Transaksjonen vil inkludere gassfeltene Clipper og Leman Alpha.

En av nyhetsbyråets kilder understreker imidlertid at det ikke finnes garantier for at noen avtale undertegnes.

Exit etter 60 år

For ExxonMobil vil det potensielle salget utgjøre den endelige exiten fra Nordsjøen, der den amerikanske giganten har vært til stede siden 1964. I 2021 solgte ExxonMobil de fleste av sine aktiva i sentrale og nordlige Nordsjøen til Neo Energy.

Forøvrig er også Chevron på vei ut av Nordsjøen. Tidligere i mai bekreftet selskapet at det planlegger å selge sine gjenværende olje- og gasseiendeler i den britiske delen av Nordsjøen, etter mer enn 55 år i området.

London-baserte Viaro Energy beskriver seg selv som et uavhengig britisk energiselskap, etablert for å fokusere på Nordsjøen-bassenget. Selskapets første store investering her var overtagelsen av RockRose Energy i 2020. Etter flere oppkjøp siden, ligger selskapets produksjon nå på opptil 30.000 fat oljeekvivalenter pr. dag.