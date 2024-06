Storaksjonær foreslår avnotering av Norsk Renewables

Solenergiselskapet Norsk Renewables AS har mottatt en forespørsel fra sin største aksjonær, Valinor AS, om å søke avnotering av selskapets aksjer fra Euronext Growth Oslo, kommer det frem i en børsmelding onsdag. Styret anser det å søke om avnotering som selskapets og aksjonærenes beste interesse og anbefaler at generalforsamlingen vedtar resolusjonen om å søke avnotering.

I februar hentet Norsk Renewables rundt 40 millioner kroner. Emisjonen ble gjort på 30 øre, mens aksjen rett før ble omsatt for 93 øre. Majoritetsaksjonær Lars Helge Helvig tegnet seg for 30 millioner kroner gjennom Valinor og økte dermed sin eierandel betraktelig.

Emisjonen, ledet av Pareto Securities, fikk kritikk fra investoren Karl Andersen bak PE-fondet Greenlight Group, som eier 2,6 millioner aksjer i Norsk Renewables. Andersen mente det ble satt en altfor kort tidsfrist for medaksjonærene og at hensikten med den lave kursen, og tidsnøden var for at hovedaksjonær skulle få kontroll på selskapet.