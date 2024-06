Den maritime utstyrs- og teknologileverandøren HAV Group hadde en omsetningsvekst på 15 prosent i årets første kvartal, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Det fremkommer i kvartalsrapporten som ble lagt frem torsdag morgen.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte imidlertid på -18 millioner kroner. Ifølge selskapet skyldes det negative resultatet lav kapasitetsutnyttelse og at nylig tildelte kontrakter fortsatt er i oppstartsfasen og ikke genererer merkbare inntekter og marginer.

Torsdag morgen faller aksjen over 4 prosent prosent til 11,10 kroner. Aksjen har steget mer enn 22 prosent den seneste måneden på tildeling av flere kontrakter.

HAV Group (Mill. kr) 1.kv/24 1.kv/23 Driftsinntekter 127,1 110,3 Driftsresultat −22,0 −15,7 Resultat før skatt −21,3 −13,2 Resultat etter skatt −21,3 −13,2



Passerte 1 mrd.

HAV Group kan skilte med en rekordhøy ordrereserve.

Selskapet sikret seg avtaler for 533 millioner kroner i første kvartal, deriblant en kontrakt for leveranse av skipsdesign og en integrert utstyrspakke til et av rederiet Esvagts offshoreskip. Ordreinngangen tilsvarer en såkalt «book-to-bill» på 4,1.

Ved utgangen av kvartalet hadde ordreboken passert 1 milliard kroner, opp fra 604 millioner kroner ved inngangen til året.

– Etter en lang periode med flat utvikling i ordrereserven, hvor flere mulige kontraktstildelinger er blitt utsatt, er vi svært glade for å endelig kunne levere en betydelig økning i nye ordrer, noe som gir oss god visibilitet fremover. Vi opplever fortsatt god anbudsaktivitet, sier konsernsjef Gunnar Larsen i HAV Group i kvartalsrapporten.

Etter kvartalets slutt er HAV Group blitt tildelt ytterligere en kontrakt på over 200 millioner kroner for utstyrsleveranser til Havyard Leirvik, samt en kontrakt fra Fjord1 knyttet til navigasjonsløsninger for fire nullutslippsferger.

Venter bedring

HAV Group venter at kapasitetsutnyttelsen vil bedre seg i 2024 som følge av de seneste kontraktstildelingene og av god anbudsaktivitet.

Selskapet tror derfor at driftsinntektene vil øke i 2024 sammenliknet med 2023, og øke ytterligere i 2025.

HAV Group har et mål om å nå 1,3 milliarder kroner i driftsinntekter i 2026.

Til sammenligning hadde selskapet driftsinntekter på 617 millioner kroner i fjor.

Ved utgangen av første kvartal hadde HAV Group 128,2 millioner i kontanter og 36 millioner kroner i rentebærende gjeld.