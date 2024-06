Venter nytt aksjesalg i Aramco

Ifølge Reuters er det ventet at Saudi Arabia skal kunngjøre et nytt aksjesalg i oljegiganten Aramco senere på torsdagen, avhengig av en endelig godkjenning fra myndighetene og kronprins Mohammed bin Salman.

Reuters viser til ikke-navngitte personer som skal ha kjennskap til saken. Aksjene skal legges ut på salg allerede på søndag, ifølge kildene.

Rekordnotering

I 2019 børsnoterte Saudi Arabia oljegiganten på Tadawul-børsen i Saudi-Arabia som et steg i prosessen med å bli mindre avhengig av oljenæringen. Noteringen hentet rekordhøye 29,4 milliarder dollar, om lag 309 milliarder kroner, og gjorde Aramco til et av verdens mest verdifulle selskaper.

I tråd med noteringen solgte Aramco 3 milliarder aksjer, som med dagens aksjekurs på 29,10 saudiarabiske rijaler tilsvarer om lag 23 milliarder dollar. Nå ligger det altså an til et nytt aksjesalg. Kildene sa ifølge Reuters i forrige uke at Aramco vil hente inn rundt 10 milliarder dollar.

Aramco har for øvrig over 240 milliarder aksjer, og bare litt over én prosent er i fri flyt på børsen, mens Saudi Arabia eier resten.

Pengemaskin

Etter børsnoteringen i 2019 har Saudi Arabia fortsatt å håve inn penger fra oljekjempen. Aramco økte utbyttet til nær 98 milliarder dollar i 2023, opp fra tidligere 75 milliarder, til tross for et kraftig resultatfall. For 2024 sikter selskapet på å betale ut 124,3 milliarder dollar.

Aramco har også investert i raffinerier og petrokjemiske prosjekter i blant annet Kina, utvidet sine detaljhandel- og handelsvirksomheter, og økt fokuset på gass.

Citi, Goldman Sachs og HSBC skal ifølge Reuters være tilretteleggere i aksjesalget.