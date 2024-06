Et datterselskap av Cavendish Hydrogen, som igjen er et datterselskap av Nel, har ifølge en børsmelding torsdag ettermiddag inngått en avtale med Alperia Greenpower for bestilling av hydrogenfyllingsutstyr for én stasjon som skal brukes til lette og tunge hydrogen-elektriske kjøretøy i Sør-Tirol i Italia.

Aksjonærene på Oslo Børs sender imidlertid aksjen ned torsdag, og i skrivende stund ligger Nel ned 6,8 prosent. Fallet har vedvart gjennom dagen, men ble noe akselerert av meldingen.

Ifølge selskapet vil dette bli Nels første «H2StationT-installasjon» i Italia, og stasjonen skal primært bygges for vinter-OL i 2026 for å fylle kjøretøy som brukes til transport mellom de olympiske sportsanleggene.

Kontrakten har en total verdi på rundt 3,8 millioner euro, tilsvarende om lag 43 millioner kroner, og inkluderer en toårig service- og vedlikeholdskontrakt. Stasjonen er planlagt å være operativ i andre halvdel av 2025.