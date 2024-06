Oljeprisene faller fredag for tredje dag på rad.

Juli-kontrakten for Brent-oljen står i 81,73 dollar pr. fat, ned 0,1 prosent (11 cent) siden midnatt og ned fra 83,14 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag.

WTI-oljen står i 77,66 dollar pr. fat, ned 0,3 prosent så langt i fredagens handel.

Dermed ser oljeprisene ut til å gå uendret gjennom en uke der et nytt skip har blitt angrepet i Rødehavet og signaler om tregere kinesisk oljeetterspørsel har preget sentimentet i de bredere finansmarkedene.

Inflasjonsbekymringer

Torsdag var også sjefen for Dallas Federal Reserve, Lorie Logan, ifølge Reuters med uttalelser om at hun fortsatt bekymrer seg for oppsiderisikoen i inflasjonen og at det er for tidlig å vurdere rentekutt.

Mai-fallet har dempet 2024-oppgangen for Brent-oljen til under 10 prosent, og Opec+ er bredt forventet å forlenge sine produksjonskutt på søndagens møte. Tre kilder med kjennskap til diskusjonene opplyser til nyhetsbyrået at det jobbes med en avtale som skal godkjennes på møtet, der Opec og samarbeidslandene – med Russland i spissen – kan forlenge noen av sine «dype» produksjonskutt til 2025.

Ifølge kildene kan Opec+ avtale forlengelse av noen eller samtlige kutt på 3,66 millioner fat pr. dag inn i 2025, og noen eller samtlige frivillige kutt på 2,2 millioner fat pr. dag til tredje eller fjerde kvartal 2024.

– En betydelig driver

– En betydelig driver for oljeprisene fremover vil dreie seg rundt denne helgene Opec+-møte. Ethvert ytterligere kutt er usannsynlig og vil bli sett på som en stor overraskelse, sier markedsstrateg Yeap Jun Rong hos IG Asia til Bloomberg.

Opec+ vil ifølge nyhetsbyrået også gå gjennom medlemslandenes produksjonskapasitet. De forente arabiske emirater, Kazakhstan, Irak, Kuwait og Algerie er blant landene der potensialet til å pumpe opp mer olje blir undersøkt.

Videre vil tradere se etter ytterligere signaler om at drivstofforbruket tar seg opp i USA ved inngangen til kjøresesongen. Tall fra amerikanske energimyndigheter viste torsdag at bensinlagrene steg uventet.