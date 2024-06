Det har lenge vært snakk om at Akastor skal ta sin største investering, HMH (tidligere MHWirth), på børs. Nå har selskapet sendt ut et førsteutkast til det amerikanske aksjemarkedets tilsynsmyndighet, Securities and Exchange Commission (SEC). Dette representerer det første steget mot en mulig notering i USA, ifølge en børsmelding mandag morgen.

– Det er flere faktorer som påvirker dette. Som vi har nevnt tidligere, har selskapet de siste årene hatt stort fokus på integrering, og først i de siste månedene vært klart for å gjennomgå en noteringsprosess, skriver finansdirektør i Akastor, Øyvind Paaske, i en SMS til Finansavisen.

– I tillegg mener vi at tidspunktet er interessant med tanke på selskapets utvikling og resultater samt at markedet ser positivt ut fremover, legger han til.



Størrelsen og prisintervallet er ennå ikke bestemt, men prosessen forventes å starte etter at SEC har tatt sin beslutning, noe som sannsynligvis vil være i løpet av andre halvdel av 2024, heter det i meldingen.

Det understrekes dog at det ikke er noen garanti for at børsnoteringen vil bli gjennomført.

Investeringsselskapet, dominert av Kjell Inge Røkke, har eierandeler i flere selskaper. Den største investeringen er borepakkeleverandøren HMH, som i 2021 ble skilt ut i et joint venture hvor Akastor eier 50 prosent.