Havvindkontrakt på over 500 millioner i Nordsjøen

Aeron, et datterselskap i AF Gruppen, har blitt tildelt en kontrakt for levering av ventilasjons- og kjølesystemer til et havvindprosjekt i Nordsjøen i regi av det nederlandske statseide selskapet TenneT, kommer det frem i en børsmelding mandag morgen.

Avtalen har en verdi som overstiger 500 millioner norske kroner, ekskludert MVA.

Prosjektplanleggingen vil starte umiddelbart, og utstyret vil bli levert i 2025 og 2026, før det er ferdigstilt offshore mellom 2029 og 2030. Aeron vil også levere vedlikeholdstjenester på anlegget frem til 2034.

– Kontrakten markerer et betydelig skritt fremover i vår satsning på fornybar energi, og vi ser frem til å samarbeide med vår kunde og partnere for å sikre en vellykket gjennomføring av prosjektet, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.