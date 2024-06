Bloomberg: Gassprisene stiger kraftig og det er Norge sin feil

Europas naturgasspriser endte på det høyeste nivået i år etter at leveranser fra Norge stupte som følge av forsyingsavbrudd. De siste avbruddene er knyttet til en sprekk i en rørledning på Sleipner plattformen, dette påvirker leveranser av gass fra feltet og gass som leveres over plattformen via rørledninger.

-Det er usikkert hvor lenge nedetiden vil vare, men vi ser at nominasjonene av gass fra Norge til Europa har falt betydelig over helgen fra 300 million kubikkmeter pr dag på fredag til 255 million kubikkmeter pr dag på mandag. I tillegg pågår det planlagt vedlikehold på andre felt og infrastruktur som påvirker norsk gasseksport og produksjon. Norge eksporterer derfor nesten 100 millioner kubikkmeter per dag mindre enn toppen i på 355 million kubikkmeter per dag i januar, sier Sindre Knutsson, leder for gassanalyse i Rystad Energy.

Mandag økte referanseprisen for nederlandsk gass med 5,2 prosent til 36,01 euro per megawattime. Kontrakten steg tidligere så mye som 13 prosent, den største økningen på en dag siden desember. Storbritannias gasspriser steg med så mye som 15 prosent.

Driftsstansene viser den sentrale rollen Norge spiller i å forsyne Europa etter at Russland kuttet mesteparten av gassleveransene via rørledninger som følge av krigen i Ukraina, skriver Bloomberg.

I tillegg til den positive trenden, har Europas LNG-import falt de siste ukene på grunn av høyere etterspørsel i Asia, der en hetebølge øker forbruket til kjøling. Dette driver konkurransen om lastene, sa Ole Hansen, leder for råvarestrategi i Saxo Bank A/S, til Bloomberg.