Produksjonskutt sender oljeprisen ned

På søndagens møte ble OPEC+ enige om å forlenge de nåværende produksjonskuttene til 2025. Dette gjelder både de frivillige og de obligatoriske. De frivillige kuttene vil forlenges ut tredje kvartal i år. Deretter vil de gradvis fases ut gjennom de neste 12 månedene.

– Noen anser OPECs uttalelser, særlig utfasingen av de frivillige kuttene, som negative, sa analytiker Helima Croft i RBC Capital Markets til CNBC, og la til:

– De er ganske klare på at den gradvise utfasingen er avhengig av datapunkter. Når vi nærmer oss slutten av august vil de foreta en ny vurdering. Dersom det fundamentale bildet ser verre ut enn det nåværende, vil ikke utfasingen gjennomføres.

Majoriteten av de totale kuttene fra begge kategoriene kommer fra de frivillige. Totale kutt er 3,66 millioner fat pr. dag - hvorav 2,2 kommer fra de frivillige kuttene.

Produksjonskuttene har til hensikt å øke oljeprisen, men lavere etterspørsel enn ventet fra Kina, samt økt produksjon fra nettopp USA har holdt prisene kjølige helt siden kuttene ble annonsert. Dog har riktignok prisene steget i perioder, blant annet grunnet geopolitisk spenning i Midtøsten.

Brent spot har falt over 5 prosent til 77,3 dollar pr. fat siden fredag - det er første gang at prisen har nådd under 80 dollar siden februar. Western Texas Intermediate (WTI) har handlet ned 5,3 prosent til 73 dollar pr. fat.