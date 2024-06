Reach sikrer kontrakter

Reach Subsea, som leverer data- og undervannstjenester for havbaserte industrier, er blitt delt flere kontrakter. Det fremgår av en børsmelding tirsdag formiddag.

Til sammen har de en estimert verdi på 500 millioner kroner for 2024 og 2025.



– Vi kapitaliserer på sterk etterspørsel i markedet og er glade for at vi fortsetter å styrke ordreloggen. Det er også en positiv markedsindikasjon at det strekker seg ut 2025, noe som gir oss bedre visibilitet, sier adm. direktør Jostein Alendal i Reach Subsea.