Tilbyr å kjøpe småaksjonærenes aksjer

Det kommer frem i en børsmelding tirsdag.

Solstad Maritime ble opprettet i forbindelse med restruktureringen i Solstad Offshore, og eier 33 av de 41 skipene som lå i sistnevnte.

Nå planlegger Solstad Offshore, gjennom datterselskapet Solstad Shipholding, et tilbud om å kjøpe aksjene til småaksjonærer med mindre enn 200 tegningsretter i Solstad Maritime for emisjonskursen på 11,82 kroner pluss prisen på tegningsrettene.

Aksjonærene som ønsker å benytte seg av tilbudet må først bruke tegningsrettene.

Kistefos-brev

Børsmeldingen kommer i kjølvannet av at et brev fra Christen Sveaas' Kistefos 31. mai «på vegne av småaksjonærene» hvor de etterlyser en forlengelse av «den alt for korte omsetningsperioden». Tegningsperioden varer fra 30. mai til 12. juni.

Videre mener Kistefos at prosessen med kjøp og salg av tegningsrettene er utfordrende for mange aksjonærer, da det ikke er omsatt på børs. Ikke benyttede tegningsretter overføres automatisk til Aker uten kompensasjon.

«Som et aksjonærvennlig tiltak for å lette byrden for mindre aksjonærer foreslår Kistefos at Solstad Maritime umiddelbart inngår en avtale med relevant meglerhus samt dekker transaksjonskostnader for aksjonærer med opptil 100 tegningsretter i Solstad Maritime», skrev adm. direktør i Kistefos Bengt A. Rem i brevet.

Fra før vil Solstad Offshore eie 27 prosent av Solstad Maritime etter den kommende emisjonen på 750 millioner kroner.