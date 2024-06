Russlands gjennomsnittlige oljeeksport den siste måneden har ifølge Bloomberg falt for fjerde uke på rad, og er ned om lag 400.000 fat pr. dag i perioden. Den russiske oljeeksporten nådde det laveste nivået siden midten av februar i forkant av OPEC+-møtet på søndag.

Russland har tidligere lovet å kompensere for overproduksjon med betydelige produksjonskutt. Overproduksjonen skal ifølge landet skyldes «teknikaliteter». Den fallende oljeeksporten kan dermed tilsi at Russland følger opp løftet.

Den russiske eksporten i april var på om lag 120.000 fat pr. dag over målet, men i mai falt den med omtrent 170.000 fat under målet.

Ifølge Bloomberg har ikke lenger Russland et konkret eksportmål, etter at eksporten kom på linje med resten av OPEC+. En komplisert kombinasjon av grenser for produksjon og eksport skal nå også være erstattet av en enklere grensesetting for produksjonen.

Selv om de ukentlige eksportvolumene var stabile, har en liten prisøkning ført til at den totale verdien av Russlands oljeeksport økte noe i de syv dagene frem til 2. juni.

Enige om forlengelse

OPEC+-medlemmene møttes 2. juni og ble enige om å strekke de fleste produksjonsmål til slutten av 2025.

De obligatoriske kuttene på 2 millioner fat dagen for alle medlemmene, samt de frivillige kuttene på 1,66 millioner fat for ni medlemmer, videreføres ut 2025. Når disse fases ut, avhenger av markedsforholdene.

Russland har blitt med på frivillige kutt på 471.000 fat pr. dag.

OPEC, eller Organisasjonen for oljeproduserende land, består av Algerie, Kongo, Gabon, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Nigeria, Ekvatorial-Guinea, Saudi-Arabia, Venezuela og de Forente Arabiske Emiratene. I tillegg er ytterligere ti land, inkludert Russland, innlemmet i OPEC+.