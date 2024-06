Equinor med ny salgsavtale i USA

Equinor kunngjorde i dag inngåelsen av endelig salgsavtale med the New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) for fornybar kraft produsert av havvindprosjektet Empire Wind 1.

– NYSERDA og staten New York har vært standhaftige i satsingen på havvindindustrien og på å nå delstatens bredere fornybarmål, sier Molly Morris, direktør for Equinor Renewables Americas.

Empire Wind 1 blir USAs første havvindprosjekt som kobles direkte til strømnettet i New York City, med mål om å starte kraftleveranser i slutten av 2026, skriver Equinor.