Shelf Drilling har sikret seg en 15 måneders kontrakt for jack-up-riggen Shelf Drilling Tenacious, opplyses det i en børsmelding.

Kontrakten er for arbeid utenfor Vest-Afrika, og vil starte som en direkte forlengelse av riggens nåværende kontrakt.

Verdien på kontrakten er på om lag 66 millioner dollar.

Utsatt arbeid

Shelf Drilling-aksjen falt tirsdag hele 6,31 prosent.

Det skjedde etter at Shelf Drilling North Sea sent mandag kveld meldte at de har mottatt en melding fra Havtilsynet om at jackup-riggen «Barsk» ikke har fått samsvarsuttalelse. Riggen kan dermed ikke starte på sin tidligere meldte kontrakt i Norge før dette er på plass.