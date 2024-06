Oljeprisene stiger marginalt fredag morgen etter den saudiske energiministeren, Abdulaziz bin Salman, sa at OPEC+ kan pause eller reversere de frivillige produksjonskuttene dersom det synes markedet er svakt.

– Vi har gjort vårt beste, sa Salman på Russlands årlige økonomiske forum i St. Petersburg torsdag.



Han kritiserte også de vestlige analytikeres beskrivelse av beslutningen som bearish, og sa at «tallene deres er feil» og at analytikerne ikke «lyttet til orienteringen» som ble avholdt etter møtet.

Han uttrykte også tillit til at oljeprisen vil komme seg da det vestlige oljemarkedet «mangler hukommelse» og «at om en dag eller to vil de glemme det som ble skrevet».

Adm. direktør og grunnlegger Jarand Rystad i Rystad Energy, fortalte Reuters at OPEC+ sannsynligvis vil fortsette å styre markedet, men «ytterligere kutt kan være nødvendig da etterspørselen avtar noe».

– Det ideelle prisnivået for OPEC+ ligger innenfor det prisområdet vi har vært vitne til - lavt 80-tall til høyt 70-tall. Til tross for at noen russiske volumer er kuttet fra markedet på grunn av sanksjoner og droneangrep, forblir effekten håndterbar, sier han.

Forlenger kutt

På søndagens møte ble OPEC+ enige om å forlenge de nåværende produksjonskuttene til 2025. Dette gjelder både de frivillige og de obligatoriske. De frivillige kuttene vil forlenges ut tredje kvartal i år. Deretter vil de gradvis fases ut gjennom de neste 12 månedene.

Majoriteten av de totale kuttene fra begge kategoriene kommer fra de frivillige. Totale kutt er 3,66 millioner fat pr. dag - hvorav 2,2 kommer fra de frivillige kuttene.

Produksjonskuttene har til hensikt å øke oljeprisen, men lavere etterspørsel enn ventet fra Kina, samt økt produksjon fra nettopp USA har holdt prisene kjølige helt siden kuttene ble annonsert. Dog har riktignok prisene steget i perioder, blant annet grunnet geopolitisk spenning i Midtøsten.

Brent spot stiger fredag morgen 0,03 prosent til 79,98 dollar pr. fat mens amerikanske West Texas Intermediate stiger 0,09 prosent til 75,53 dollar pr. fat.

– Oljeprisene klarte å vinne noe terreng de seneste dagene etter beroligelser fra OPEC+ rundt deres seneste produksjonsbeslutning, sa markedsstrateg Yeap Jun Rong i nettmegleren IG, og fortsetter:

– Vi forventer at oljeprisen vil ligge rundt handle mellom 76 og 80 dollar pr. fat mens sentimentet forsøker å stabilisere seg.