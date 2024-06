Riggigant kjøper konkurrent

Noble har bidratt sterkt til konsolideringen i riggmarkedet de seneste årene, med oppkjøp av blant andre Pacific Drilling og Maersk Drilling.

Nå slukes også konkurrenten Diamond Offshore.

Kjøpet gjøres opp i aksjer og kontanter. Aksjonærene i Diamond Offshore mottar 0,2316 Noble-aksjer, i tillegg til 5,65 dollar i kontanter. Det tilsvarer en premie på 11,4 prosent i forhold til sluttkurser fredag, ifølge en pressemelding fra Noble.

Etter kjøpet vil Diamond-aksjonærene eie 13,4 prosent av Noble.

Det kombinerte selskapet vil få en flåte på 41 rigger og boreskip, hvorav 28 flytende enheter og 13 oppjekkbare rigger. Samlet ordrebok vil beløpe seg til rundt 6,5 milliarder dollar.

– Vår posisjon vil bli styrket med fire syvendegenerasjons boreskip og noen av verdens mest avanserte halvt nedsenkbare rigger for værharde områder. I tillegg har Diamonds fem konvensjonelle dypvanns- og midwaterrigger hatt en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad på over 85 prosent de seneste tre årene, og de har god dekning fremover, sier Noble-sjef Robert Eifler i pressemeldingen, og fortsetter:

– Støttet av Diamonds ordrereserve på 2,1 milliarder dollar og 100 millioner dollar i forventede kostnadssynergier, forventer vi at transaksjonen umiddelbart vil øke vår frie kontantstrøm og bidra til akselerert vekst i kapitalavkastningen til aksjonærene,

Noble opplyser i meldingen at selskapets styre også har godkjent et utbytte på 50 cent pr. aksje for tredje kvartal 2024. Dette kommer i tillegg til utbyttet på 40 cent som allerede er vedtatt og betales i juni.