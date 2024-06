Europa har helt siden Ukraina-invasjonen i februar 2022 gjort alt for å frigjøre seg fra den, men flere land i Øst-Europa mottar fortsatt russisk gass via en rørledning som går gjennom Ukraina.

Avtalen som regulerer denne transittordningen går ut ved førstkommende årsskifte, men med en krig som ennå raser forventer de fleste eksperter at ordningen opphører.

Tjenestepersoner fra europeiske regjeringer og selskaper er nå likevel i samtaler med ukrainske motparter om hvordan gassleveransene kan fortsette neste år, opplyser kilder med kjennskap til saken til Bloomberg. Blant andre skal tyske Uniper være involvert i samtalene.

Aserbajdsjansk gass?

Ett alternativ som vurderes er at europeiske selskaper kjøper og injiserer aserbajdsjansk gass inn i russiske rørledninger som går til Europa. På den måten vil Europa unngå det pinlige scenariet at man kjøper russisk gass i en tid der man vil strupe Russlands inntekter.

Alternativet blir ifølge nyhetsbyrået stadig mer aktuelt ettersom det vil være til Ukrainas fordel. Landet dro inn transittinntekter på rundt én milliard dollar i 2021, noe som utgjør en kjærkommen innsprøytning inn i den krigsherjede økonomien.

Samtidig går bekymringene om at en ubrukt rørledning kan bli et militært mål, eller gå inn i et forfall som blir dyrt å reversere.

– Det er to faktorer vi alltid bør huske. Den ene er at Ukraina har utrolig infrastruktur for transitt og lagring av gass, og denne bør brukes. Den andre er at Ukraina er innstilt på å bruke infrastrukturen, fordi fordelene er mange, sier Naftogaz-sjef Oleksiy Chernyshov til Bloomberg.

Slovakia og Østerrike

De 15 milliarder kubikkmeterne gass som Russland fortsatt sender til Europa i løpet av året, går i hovedsak til Slovakia og Østerrike.

– Nå avhenger det av forhandlinger mellom Gazprom, aserbajdsjanske, ukrainske selskaper og andre for å bli enige om økonomiske og prisbetingelser. Blir de det, vil vi kunne importere gass fra Aserbajdsjan, hvor en del av den blir værende i Slovakia og en del passerer gjennom til andre land, sa Slovakias statsminister Robert Fico ifølge nyhetsbyrået til journalister i mai etter et besøk i Aserbajdsjan.

Bloombergs kilder understreker at samtalene er i en tidlig fase, og at en beslutning vil bli tatt mot slutten av året – når den europeiske vinteren er i full gang. Kildene hevder også at utviklingen på slagmarken kan bli en avgjørende faktor for om det blir en avtale eller ikke.