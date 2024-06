EU vil forby russisk gassimport

Til tross for et anstrengt forhold til Russland, har EU økt importen av russisk LNG de siste årene. Russland leverer for tiden om lag 18 milliarder kubikkmeter LNG til Europa. Eksportene skjer hovedsakelig til Frankrike, Spania og Belgia. Nå skal denne avhengigheten fases ut.

EU-kommisjonen lanserer en ny strategi som skal bidra til å styrke energisikkerheten. Strategien skal være rettet mot å redusere avhengigheten av russisk flytende naturgass. Onsdag skal det presenteres en handlingsplan som skal sette fart på endringen, melder Bloomberg.

En ny lov som trer i kraft i januar, kan midlertidig forby LNG-leveranser fra Russland og Belarus. Finland har allerede varslet at de vil bruke denne bestemmelsen.

EU diskuterer sanksjoner mot russiske LNG-prosjekter og et forbud mot å bruke EU-havner til videre eksport. Samtidig vurderer de hvordan de kan opprettholde gassflyten gjennom Ukraina når transittavtalen utløper ved slutten av året.