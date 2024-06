Ørsted investerer i batterilagring

Lagringssystemet har en kapasitet på 600 MWh, tilsvarende det daglige energiforbruket til 80.000 britiske hjem. Det fremkommer av en børsmelding onsdag morgen.

Batterilagringssystemet blir levert av Tesla og vil bli installert på samme sted som omformerstasjonen til Ørsteds havvindpark Hornsea 3 i Norfolk.

Når det er mye vind og sol, slik at elektrisitetsproduksjonen overstiger etterspørselen, vil batteriet lagre overskuddet slik at det kan frigjøres senere. Dette vil redusere prisvolatiliteten ved å gjøre mer strøm tilgjengelig, inkludert i perioder med høy etterspørsel, når energi teoretisk sett blir dyrere.

Når det er ferdigstilt, vil batterilagringssystemet være et av de største i Europa. Det forventes å være operativt innen utgangen av 2026.



– Batteriet vil bidra til å sikre at fornybar energi brukes på best mulig måte ved å lagre den når etterspørselen er lavere og deretter frigjøre den når det virkelig trengs, og dermed maksimere potensialet for fornybar energi samtidig som det gir økt energisikkerhet og verdi for forbrukerne, sier Duncan Clark, leder for operasjonene i Storbritannia og Irland i Ørsted.