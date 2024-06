Hydro har levert søknad om konsesjonsfritak til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å kunne gå videre med planene om et nytt kraftverk ved Torolmen i Årdal kommune, opplyser selskapet.

Kraftverket til kunne gi ca. 30 GWh strøm, som tilsvarer forbruket til 1.500 husholdninger.

Totalt ser Hydro for seg å bruke opp mot 290 millioner kroner, med mulig byggestart tidligst i 2027.

Prosjektet er i en tidlig og trengs å bli «modnet frem» i tett dialog med lokalsamfunnet og viktige interessenter før en mulig investeringsbeslutning, skriver Hydro i pressmeldingen.

– Trenger mer kraft

VIL HA MER KRAFT: Arvid Moss i Hydro Energy. Foto: Thomas Bjørnflaten

– For at Hydro og andre industriselskap skal lykkes med grønn industriutvikling i Norge trenger vi mer kraft. Derfor snur vi også hver stein for å hente ut potensialet i vannkraften, og vi ser både på oppgradering av eksisterende anlegg og utbygging av nye kraftverk der dette er mulig, sier Arvid Moss, konserndirektør i Hydro Energi.

Ifølge Moss vil Hydro frem mot 2030 øke produksjonen av fornybar energi, og da spiller vannkraft en viktig rolle.

– Dette prosjektet er et solid eksempel på hvordan vi kan utnytte allerede utbygde vassdrag på en enda bedre måte. Her kan vi få mer fornybar kraft til norsk industri, med begrensede miljøinngrep. Det er vinn-vinn for alle parter, sier han.

Søker om konsesjonsfritak fra NVE

Kraftverket vil bygges i fjell og utnytter en allerede utbygd infrastruktur i eksisterende reguleringsområde. Av landskapsendringer kan det bli aktuelt med veier for adkomst til kraftverket, samt deponering av tunnelmasser.

Hydro har vurdert dette prosjektet flere ganger, og prosjektet ble av NVE i 2014 vurdert til ikke å være konsesjonspliktig. Men på grunn av manglende lønnsomhet ble ikke prosjektet realisert, og fritaket har derfor løpt ut. Derfor har Hydro på nytt søkt om konsesjonsfritak for prosjektet.