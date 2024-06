Capsol Technologies stiger på Oslo Børs etter at selskapet kunne vise til positive resultater fra et en pre-FEED-studie (forprosjektering) av CapsolGT, som de mener bekrefter teknologiens drift og effektivitet.

I meldingen sier selskapet at resultatene vil bli presentert på Carbon Capture Technology Expo North America senere denne måneden, men at de foreløpige resultatene viser at CapsolGT presterer effektivt selv i utfordrende miljøer, som Capsol mener bekrefter at teknologien kan tilby bransjens laveste kostnad for karbonfangst, samt potensielt generere fortjeneste for eiere av gasskraftverk og andre industrielle applikasjoner av åpne syklusturbiner i Nord-Amerika og Midtøsten.

I etterkant av meldingen som kom klokken 14 torsdag steg Capsol-aksjen nesten 6 prosent på børsen, før den falt noe tilbake.

Pre-FEED-studien, som ble tildelt Audubon og Capsol tidligere i år av en global leverandør av gassturbiner, har som mål å verifisere teknisk ytelse, utforme standardisert anleggsdesign og skissere kommersielle detaljer for distribusjon av CapsolGT i Nord-Amerika og Midtøsten.

CapsolGT er utviklet for å fange karbondioksid fra åpne syklusturbiner, og skal kunne fange opp lavkonsentrasjonsutslipp og samtidig som det produserer ekstra elektrisitet til strømnettet.