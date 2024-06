Tørt i Nordsjøen for Equinor og partnere

Letebrønnen «Toppand øst» i Nordsjøen – 35/11-29s – var tørr, og er nå plugget og forlatt, melder Sokkeldirektoratet fredag.

Brønnen ble boret av Wellesley Petroleum, Equinor og Petoro, cirka 10 kilometer vest for Fram-feltet og 22 kilometer nordvest for Troll C.

Den ligger i utvinningstillatelse 248 C, der Equinor er operatør, mens Wellesley var operatør for den aktuelle brønnen.

Den halvt nedsenkbare COSL-riggen «COSLPromoter» ble brukt til boringen.

Utvinningstillatelse 248 C, som ble adskilt fra lisens 248 tilbake i 2013, dekker funnet «Swisher», der utbyggingen sees på i sammenheng med Equinors Ringvei vest-prosjekt og mulighetene for å knytte sammen flere funn som gjort de seneste årene, opplyser direktoratet.

Equinor står oppført med operatørskapet og en eierandel på 30 prosent i utvinningstillatelse 248 C. Wellesley har også 30 prosent, mens Petoro sitter på de resterende 40 prosentene.