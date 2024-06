Russland tilbake på topp i Europa

Europas gassimport fra Russland overgikk leveransene fra USA for første gang på nesten to år i mai, til tross for forsøkt på å frigjøre seg fra «Den russiske bjørnen», melder Financial Times.

Selv om det var enkeltstående hendelser som gjorde at Russland kom tilbake på gasstoppen, fremhever russerens comeback Europas problemer med å få redusert avhengigheten av den russiske gassen, ettersom flere østeuropeiske land fortsatt er helt avhengig av import fra Kreml, mener konsulentselskapet ICIS.

Fall for USA

Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022, stupte gassleveransene fra russerne. I stedet for økte Europa importen av LN, og USA overtok som hovedleverandør for gass til Europa i september 2022, og har siden 2023 stått for omtrent en femtedel av gassen.

Men i mai utgjorde russisk gass og LNG 15 prosent av den totale forsyningen til Europa, ifølge data fra ICIS. Mens LNG fra USA utgjorde bare 14 prosent, som var det laveste nivået siden august 2022.

Gassforsyningene i mai ble påvirket av noen enkeltstående faktorer, blant annet en stans ved et stort amerikansk LNG-eksportanlegg, samtidig som Russland sendte mer gass gjennom Tyrkia før planlagt vedlikehold i juni. For selv om Russland stoppet å sende gass gjennom rørledninger til Nordvest-Europa, fortsetter de å levere via rørledninger gjennom Ukraina og Tyrkia.

Venter fall i russisk import

Det er ventet at importen av russisk gass vil falle tilbake igjen, ettersom den amerikanske LNG-produksjonen vil ta seg opp igjen og russerne er mer interessert i å sende gassen til Asia, skriver FT.

– Russland har begrenset fleksibilitet til å holde på denne andelen i Europa ettersom etterspørselen stiger inn mot neste vinter. Mens den amerikanske LNG-produksjonen bare vokser, sier Tom Marzec-Manser, leder for gassanalyse hos ICIS.



Etterspørselen etter gass i Europa er imidlertid relativt svak, ettersom lagernivåer er nær rekordnivåer for denne tiden av året.