Forrige uke var den beste for oljeprisene siden april. Mandag peker pilene svakt nedover igjen.

August-kontrakten for Brent-oljen står i 82,39 dollar pr. fat, ned 0,1 prosent (8 cent) hittil i dagens handel. WTI-oljen faller 0,3 prosent til 78,18 dollar pr. fat.

Investorene fordøyer en rekke makrotall fra Kina. Industriproduksjonen steg 5,6 prosent på årsbasis i mai, og kom dermed inn på den skuffende siden ettersom konsensus lå på 6,0 prosent oppgang. Detaljhandelen overrasket derimot positivt ved å stige 3,7 prosent på årsbasis i mai, mot ventet 3,0 prosent.

– Rom for mer oppgang

Samtidig falt oljeraffineringen til sitt laveste nivå hittil i år etter at flere anlegg stengte for vedlikehold. Ifølge en undersøkelse gjort av Bloomberg ventes raffineringen og utvikle seg flatt eller negativt i 2024. Dette vil i så fall være første gang på 20 år (med unntak av en coronarelatert nedgang i 2022), og ned fra rekordvolumer i fjor da etterspørselen kom tilbake.

CITIC Futures-analytiker Gui Chenxi hevder overfor nyhetsbyrået at oljeprisene har rom for å stige videre.

– Tredje kvartal er typisk høysesong globalt og burde drive oljeraffineringen og etterspørselen høyere, sier hun.

– Forbrukeren testes

Hos IG i Singapore forklarer markedsanalytiker Tony Sycamore forrige ukes oljeprisoppgang med OPEC- og IEA-prognoser om sterk 2024-etterspørsel.

– Men gitt OPECs interesser i råolje er det en viss skepsis rundt deres prognoser, sier han til Reuters.

– Fredagens svake tall for forbrukertilliten i USA antyder at motstandsdyktigheten hos den amerikanske forbrukeren og økonomien vil bli testet ettersom husholdningene bruker opp sine oppsparte buffere for å håndtere høyere renter og press på levekostnadene, legger han til.