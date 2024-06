Batterigjennombrudd for Apple-leverandør

Det japanske teknologiselskapet TDK melder at de gjort et betydelig gjennombrudd i utviklingen av solid state-batterier, skriver Financial Times.

Den nye batterigenerasjon fra Apple-leverandøren skal gi betydelig lengre driftstid for små enheter som hodetelefoner eller smartklokker.

Energitettheten til de nye batteriene ligger på 1.000 wattimer per liter – omtrent 100 ganger mer enn den nåværende batterigenerasjonen fra TDK.



Konkurrerende solid state-batterier ligger på 50 wattimer pr. liter, mens oppladbare knappcellebatterier med flytende elektrolytt når maksimalt 400 wattimer per liter, opplyser selskapet.

Energiomstillingen

– Vi tror at vårt nyutviklede materiale for solid state-batterier kan utgjøre et betydelig bidrag til energiomstillingen i samfunnet, sier TDKs konsernsjef Noboru Saito.

– Vi vil fortsette utviklingen mot tidlig kommersialisering, legger han til.

Batteriene er laget av et helkeramisk materiale, med oksidbasert elektrolytt og anoder av litiumlegering. Dette gir batteriet høy evne til å lagre elektrisk ladning, som muliggjør mindre enhetsstørrelser og lengre driftstider, samtidig som det gir høy stabilitet og sikkerhet, hevder selskapet.

Selv om solid state-batterier er tryggere, lettere og potensielt billigere enn dagens batterier med flytende elektrolytter, er det fortsatt utfordringer med å produsere større batterier. Det keramiske materialet gjør større batterier mer skjøre, noe som gjør det vanskelig å overføre det til batterier for biler eller smarttelefoner.

Lager prototyp

TDK planlegger å sende ut prøver av de nye batteriprototypene til kunder neste år, med håp om å starte masseproduksjon kort tid etter.

Kevin Shang, seniorforskningsanalytiker hos Wood Mackenzie, mener at de «ugunstige mekaniske egenskapene» og kostnadene ved masseproduksjon er betydelige utfordringer. Likevel ser industrien et stort potensial for solid state-batterier, spesielt i elektriske kjøretøy, hvor kjørelengde er et viktig mål, skriver FT.



TDK har en global markedsandel på oppimot 60 prosent blant småkapasitetsbatterier som driver smarttelefoner, og håper på å bli ledende innen mellomkapasitet, som inkluderer energilagringsenheter og større elektronikk som droner.