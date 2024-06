Equinor og den franske gassoperatøren GRTgaz har inngått en prosjektutviklingsavtale om å bygge et transportsystem for å frakte CO2 fra industrielle utslippskilder i Frankrike til sikker og permanent lagring utenfor kysten av Norge via det planlagte rørledningsprosjektet CO2 Highway Europe, fremgår det i en pressemelding fra Equinor mandag formiddag.

Prosjektet har som mål om å bidra til å avkarbonisere industriområde i Dunkerque, som står for rundt 20 prosent av Frankrikes industrielle CO2-utslipp. Dette prosjektet er i tråd med Frankrikes strategi (Frankrike 2030) for fangst, bruk eller permanent geologisk lagring av karbon.

Sikrer arbeidsplasser

Rørledningsnettverket i Dunkerque-regionen som blir utviklet av GRTgaz vil være på 30 kilometer. En kompressorstasjon i Dunkerque vil sende CO2 inn i offshore-rørledningen som skal forbindes med CO2 Highway Europe. I startfasen vil nettverket ha en kapasitet på 3 til 5,5 millioner CO2 pr. år og kapasiteten kan også utvides til å ta imot CO2 fanget ved andre industriområder i Frankrike.

Mulighetsstudier pågår nå, med sikte på å starte ingeniørstudier i slutten av 2024 og ha infrastruktur i 2029.

– Ved å bygge CO2 transport- og lagringsløsninger i industriell skala sammen med GRTgaz, kan vi hjelpe karbonintensive industrier i Frankrike til å fortsette å utvikle og sikre arbeidsplasser og verdiskapning i en bærekraftig fremtid, sier Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor.