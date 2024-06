Northvolt forbereder en ny kapitalinnsprøyting gjennom en emisjon, melder Dagens industri (DI).

Tidligere i år hentet Northvolt inn 5 milliarder dollar, tilsvarende over 52 svenske milliarder kroner, til prosjektfinansiering. Dette gjorde at de hadde hentet inn over 13 milliarder dollar, tilsvarende 135 milliarder kroner, i egen- og fremmedkapital.

Samtidig som de har også sikret seg kontrakter for 55 milliarder dollar fra nøkkelkunder som BMW, Scania, Volvo og Volkswagen.

– Behov for kapital

Northvolt har ennå ikke publisert sin årsrapport for 2023, men forventer store tap. For fjorårets ni første måneder var tapet på 11 milliarder kroner.

Overfor DI bekrefter Northvolts pressesjef Matti Kataja at de har en ny emisjon på gang:

«Vi bekrefter stadig, inkludert til Dagens Industri, at vi er inne i en ekspansjonsfase og har behov for kapital, og at det finnes interesse fra investorer om å være en del av den ekspansjonen,» skriver han i en epost.



Ifølge Kataja er emisjonen nødvendig for å støtte selskapets ekspansjonsplaner, inkludert bygging av fabrikker i Tyskland, Canada og Göteborg i samarbeid med Volvo Cars.

Forsinkelser

Emisjonsnyheten kommer samtidig som Northvolt plages av den haltende produksjonen ved deres første fabrikken i Skellefteå. Full produksjonsstart har vært forsinket flere ganger de seneste årene, og blant annet døde to personer ved to forskjellige hendelser i Skellefteå-fabrikken i fjor høst.

Ifølge pressesjef Kataja er det vanskelig å si hvorvidt produksjonsproblemene påvirker verdsettelsen ved emisjonen, men han peker heller på at deres største kunde, Scania, nå trapper opp sin produksjon av elektriske lastebiler. Scania har fått leveranser på 16.000-20.000 battericeller i uken fra Northvolt siden februar, men nivået har stabilisert seg uten økning.

Scania har som mål for 2025 at 10 prosent av leveransene skal være batterielektriske, og til DI sier pressesjef Erik Bratthall at de forventer økte leveranser for Northvolt for å nå dette målet.