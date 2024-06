Oljeprisen faller svakt

Brent-oljen handles tirsdag morgen rundt 0,90 dollar pr. fat høyere enn da Oslo Børs stengte mandag.

På Wall Street var det oppgang mandag kveld, og S&P 500 satte sin 30. rekord hittil i år. Denne optimismen smitter også over på oljemarkedet, skriver Bloomberg.

Et fat Brent-olje koster tirsdag formiddag 84,18 dollar, ned 0,08 prosent, mens WTI-oljen faller 0,07 prosent til 80,27 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 83,24 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Etter en beslutning fra OPEC+ om å forlenge produksjonskuttene har oljeprisen steget denne måneden, og dermed redusert et kvartalsvis fall.

Bloomberg melder at OPEC+ tar en eventuell beslutning om å øke produksjonen avhengig av markedsforholdene. Etterspørselen i Asia ser ut til å være noe svak, med tegn til lavere bensinforbruk i India og redusert raffineringsaktivitet i Kina.

–Vi tror Brent-olje Futures i gjennomsnitt vil ligge på 80 til 85 dollar pr. fat i andre halvår. Vår relativt stabile prisvurdering er i stor grad drevet av OPEC+ forsyningspolitikk, som demper eventuelle endringer i global etterspørselsvekst, sier analytiker Vivek Dhar hos Commonwealth Bank of Australia.

Videre mener CITIC Futures-analytiker Gui Chenxi at oljeprisen har rom for å stige fremover. Oljeprisen vil også øke i forventning om at sommerens drivstoffetterspørsel vil redusere lagrene og stramme inn markedet i tredje kvartal, ifølge CNBC.