Warren Buffetts Berkshire Hathaway har kjøpt ytterligere 2,95 millioner aksjer i oljeselskapet Occidental Petroleum, melder Reuters.

Etter kjøpet sitter Berkshire på nesten 29 prosent av aksjene i selskapet, viser papirer sendt inn til det amerikanske finanstilsynet, SEC (Securities and Exchange Commission).

Aksjeposten verdt 163 mrd.

Til sammen brukte Berkshire 176 millioner dollar, som tilsvarer nesten 1,9 milliarder kroner, på å kjøpe 2,95 millioner aksjer i oljeselskapet. Kjøpene ble gjennomført ved tre separate anledninger fra torsdag.

Etter kjøpet sitter Buffetts Berkshire Hathaway på omtrent 255,3 millioner vanlige aksjer, som er verdt 15,37 milliarder dollar.

I tillegg sitter Buffett på tegningsretter til å kjøpe ytterligere 83,5 millioner aksjer i oljeselskapet til 59,62 dollar pr, aksje, som er under Occidentals sluttkurs mandag på 60,20 dollar.

Ifølge Reuters fikk Berkshire godkjenning fra SEC i 2022 til å kjøpe opptil 50 prosent av Occidental, men Buffett har sagt at han ikke ønsker å kjøpe hele selskapet.

Aksjekjøpene kommer etter at Occidental erklærte 1. mai at de ville betalte ut et ordinært kvartalsutbytte på 0,22 dollar pr. aksje. Det kom etter at selskapet fikk et netto overskudd på 718 millioner dollar i første kvartal, som var en nedgang på 265 millioner dollar fra samme periode året før.

Selskapet produserte i snitt 1,2 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag i første kvartal.