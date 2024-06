Onsdag børsmeldte EAM Solar en oppdatering på den årelange juridiske striden de har hatt mot Aveleos. Det fremgår at motparten skal ha anket dommen til lagmannsretten i Milano.

Videre opplyses det at selskapet vil samarbeide med sine juridiske rådgivere i Italia for å svare på anken. Tidslinjen for ankebehandlingen er foreløpig ikke kjent.

Årelang rettsstrid

De siste ti årene har EAM Solar vært i en rettsak mot italienske Aveleos. Rettsstriden stammer fra en avtale om et kjøp av 31 solkraftparker, der EAM Solar mener de ble svindlet av Aveleos. Siden den gang har selskapet kjempet i retten for å få de italienske selgerne dømt for bedrageri.

Tidligere i år besluttet domstolen at begge parter hadde rett til betalinger i henhold til avtalen de inngikk i 2013. Beslutningen var i favør av EAM Solar med netto 2,9 millioner euro, som tilsvarer i underkant av 33 millioner kroner.

Basert på tidligere erfaringer opplyste EAM Solar at de ikke forventet at motparten ikke ville oppfylle betalingsforpliktelsen uten ytterligere rettslige prosesser.

Onsdag faller EAM Solar nesten 8 prosent på Oslo Børs i kjølvannet av nyheten.