Northern Ocean ønsker å hente flere hundre millioner kroner

Northern Ocean vurderer å gjennomføre en rettet emisjon på 60 millioner dollar, noe som tilsvarer nesten 634 millioner kroner, og har i den anledning engasjert Danske Bank, DNB Markets, Pareto Securities og SEB.

Tegningskursen i emisjonen vil være på syv kroner, godt under onsdagens sluttkurs på 8,1 kroner.

Northern Ocean skriver i en børsmelding at den rettede emisjonen legger til rette for en fullstendig refinansiering av selskapet. Etter emisjonen vil en gruppe banker gi en lånefasilitet på 300 millioner dollar, mens Sterna Finance, et selskap tilknyttet John Fredriksens Hemen Holding, vil gi en lånefasilitet på 215 millioner dollar.

Pengene skal brukes til å tilbakebetale eksisterende gjeld, så vel som til generelle selskapsformål.

Bud fra Fredriksen

Dersom emisjonen gjennomføres som forventet, vil Hemen Holdings eierandel overstige 40 prosent. I børsmeldingen fremgår det at Hemen Holding har informert selskapet om at det har til hensikt å fremsette et pliktig tilbud om kjøp av de gjenværende aksjene innen fristen som er fastsatt i verdipapirhandelloven.