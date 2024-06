John Fredriksen-selskapet Paratus Energy er på vei mot børs og skal hente penger i forkant.

Torsdag ble det kjent at tegningskursen i en egenkapitalemisjon på inntil 75 millioner dollar er satt til 4,90 dollar, eller 51,76 kroner med dagens valutakurs.

Det priser selskapet til 755 millioner dollar, eller rundt 8 milliarder kroner, før pengene hentes inn.

Torsdagens oppdatering kom dagen etter meldingen om at selskapet planla for børsnotering innen utgangen av måneden. Første handelsdag oppgis nå til rundt 28. juni.

DNB Markets og Arctic Securities er hyret inn som hovedtilretteleggere, med ABG Sundal Collier, Fearnley Securities og Pareto Securities som medtilretteleggere.

Selskapet og dagens aksjonærer med over 10 prosents eierandel har inngått en såkalt «lock-up-avtale» som løper i tre måneder fra første handelsdag.

Varsler utbytter i år

John Fredriksens Hemen Investments er største eier i Paratus Energy med 32 prosent av aksjene før noteringen. Lodbrok Capital sitter gjennom ulike fond på 20,2 prosent.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil gå til generelle selskapsformål og økt fleksibilitet i balansen. Paratus-sjef Robert Jensen har signalisert overfor Finansavisen at mye dreier seg om å betale utbytter, og at ambisjonen er å betale ut utbytte i år.

Han begrunnet børsnoteringen med et ønske om å diversifisere aksjonærstrukturen.

– Vi har ingen kapitalbehov fordi vi har en sterk kontantbeholdning, men vi har et ønske om å diversifisere aksjonærstrukturen. Det er aldri negativt å ha kapital til eventuelle vekstmuligheter, men vi vil først og fremst fokusere på å returnere kontantstrømmen til aksjonærene, sa Jensen til Finansavisen onsdag.

Morten Astrup er bull

Paratus Energy består i dag av 100 prosents eierskap i fem oppjekkbare rigger i Mexico og 50 prosents eierskap i seks rørleggingsfartøyer (PLSV-er) i Brasil, samt 24,2 prosent av Archer.

I slutten av mai skrev Finansavisen at en rekke meglerhus var blitt engasjert av Paratus for å hente 350 millioner dollar i et obligasjonslån, tilsvarende 3,7 milliarder kroner. På grunn av stor interesse ble det imidlertid hentet 500 millioner dollar.

– Vi er positive til både egenkapitalen og gjelden i Paratus Energy, sa investor Morten Astrup da, og viste til at han eier både obligasjoner og aksjer i selskapet.

– Det betyr at vi tror veldig på selskapet, for å si det forsiktig, la han til.