Equinor har gransket Turøy-ulykken – fant læringspunkter

Equinor besluttet å gjennomføre en intern gransking for å se nærmere på forhold rundt ulykken. Det var et helikopter av typen Sikorsky S-92 Search and Rescue (SAR) som var på øvelse for Equinor da ulykken skjedde.

– Det er viktig at vi går i dybden for å ta læring etter en alvorlig ulykke. Granskingen har gjort funn og peker på enkelte forbedringspunkter som vi vil følge opp for å styrke Equinors SAR-tjeneste og ulykkesberedskap videre, sier konsernsjef Anders Opedal.

Statens havarikommisjon har ansvar for å kartlegge hendelsesforløpet og årsaken til ulykken. Equinor besluttet i mars å foreta en egen gransking for å lære av det som skjedde.

Granskingsrapporten anbefaler tiltak innenfor trening og øvelser, verneutstyr og samhandling knyttet til Equinors SAR-tjeneste og ulykkesberedskap. I tillegg anbefales det at man gjør en ny vurdering av om tiltakene har hatt forventet langvarig effekt.

Samtidig understrekes det at man ikke har grunnlag for å konkludere om hvorvidt tiltakene som nå anbefales, hadde betydning for årsak eller utfallet av ulykken.