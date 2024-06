Utbytte vedtatt for Deep Value Driller

Deep Value Driller har vedtatt å betale et utbytte på 1,50 kroner pr.aksje, totalt cirka 130 millioner kroner, ifølge en børsmelding mandag ettermiddag. Ex-dato er 26 juni.

Selskapet formidlet i mars at styret vil fastsette en utbyttepolitikk hvor de planlegger å betale utbytter kvartalsvis basert på selskapets frie kontantstrøm.

Børsmeldingen inneholder også en oppdatering om driften av boreriggen «Deep Value Driller» som har vist 99 prosent driftseffektivitet under kontrakt med Eni Côte d'Ivoire Ltd. i mai 2024.

Den største eieren Uthalden AS, eller Harald Moræus-Hanssen, eier 9,36 prosent av aksjene i dag. Det tilsvarer en utbetaling på rundt 12,2 millioner.