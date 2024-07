Solstad Offshore er tildelt en langtidskontrakt av Prysmian Powerlink for konstruksjonsfartøyet «Normand Ocean», opplyser offshorerederiet onsdag.

Kontrakten har en varighet på fem år, og innebærer at fartøyet vil være på kontrakt med Prysmian til minst 2032. I tillegg finnes det en opsjon for forlengelse med to nye år.

Fartøyets kontrakt går ut på å bistå i Prysmians installasjon av strømkabelsystemer globalt.

Solstad-fartøyet «Normand Pacific» er forøvrig også på kontrakt med Prysmian. Denne løper til utgangen av 2030.

– Viktige roller

– Vi er glade for å melde om nok en langtidskontrakt med Prysmian, som utvider et samarbeid med selskapet som startet tilbake i 2016. «Normand Ocean» og «Normand Pacific» spiller begge viktige roller i den pågående energiovergangen, der Solstad har et stort og voksende fotavtrykk, sier Lars Peder Solstad, adm. direktør i Solstad Offshore.

«Normand Ocean» eies av Solstad Maritime, som eies 27,3 prosent av Solstad Offshore.

Nylig ble Solstad Maritime tildelt tre kontrakter fra den brasilianske oljegiganten Petrobras for til sammen rundt 2,6 milliarder kroner.