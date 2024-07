Oljeprisen har ikke hatt så lav volatilitet på fem år

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,1 prosent til 84,40 dollar fatet. WTI-oljen faller også med 0,1 prosent til 80,79 dollar pr. fat.

Gårsdagens tall fra det amerikanske energidepartementets viste at amerikanske råoljelagre økte med 3,6 millioner fat, mot ventet minus 3,0 millioner fat.

«Oljeprisen gikk ned onsdag etter at EIA rapporterte en uventet økning i amerikanske råoljelagre mens den impliserte etterspørselen etter de tre hoveddrivstoffene falt for første gang på to måneder», skrev Saxos strategiteam.

Standard Chartered skrev i et notat: «Feil markedsreaksjon på OPEC+-møtet 2. juni», og at oljeprisen har «betydelig lenger å gå».

«Økningen i etterspørselen mot sin sesongmessige topp er hoveddriveren for forsyningsunderskudd på over 2 millioner fat pr. dag i både august og september. Vi forventer ikke at markedet vil svinge tilbake til overskudd i 4. kvartal, til tross for det sesongmessige fallet i etterspørselen og økningen i OPEC+-produksjonen», skrev Standard Chartered.

Bloomberg rapporterer at brent-oljen har handlet i det smaleste ukentlige intervallet siden 2019 (1,76 dollar intervall). På fredag og søndag skal det være valg i henholdsvis Iran og Frankrike, som kan være utslagsgivende for oljeprisen. Klokken 14:30 i dag kommer jobbtall fra USA, samt PCE-tall i morgen.