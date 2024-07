Vår Energi med oljefunn

Olje- og gasselskapet Vår Energi har gjort et oljefunn på mellom 18 og 39 millioner fat oljeekvivalenter på letebrønnen Cerisa i Nordsjøen, ifølge en børsmelding torsdag morgen.

Cerisa-funnet er det fjerde på rad i nærheten av den delvis elektrifiserte Gjøa-plattformen som er operert av Vår Energi. Selskapet opererer de nærliggende feltene Gjøa og Duva.

Oljeselskapet vurderer å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i nærheten.

– Gjøa-området er et kjerneområde for selskapet på norsk sokkel. Cerisa-funnet bekrefter at letestrategien om å gå etter lavkost-fat nær eksisterende infrastruktur, fungerer. Det viser også at vi er i stand til å finne mer i modne områder, og at vi har klart å hente ut synergier fra Neptune-oppkjøpet. Funnet gir fat med høy gevinst, lavt karbonutslipp, og støtter samtidig målet om å levere 350-400.000 fat olje pr. dag fra 2025, sier driftsdirektør i Vår Energi, Torger Rød

«Resultatene fra Vår Energis leteaktivitet er viktig for områdeutviklingen og kan ha betydning for levetiden for Gjøa innretningen», sier underdirektør i Sokkeldirektoratet, Wenche Tjelta Johansen.