Russland bygger en «skyggeflåte»

Etter krigen i Ukraina har gassrørledninger mellom Russland og Europa så og si blitt avskåret. Det førte til at Russland bygget opp en skyggeflåte for å frakte olje rundt om i verden. Bloomberg og shippingtopper melder nå at Russland gjør det samme for LNG-flåten sin. Gasseksport er sannsynligvis en del av planen til Kreml for å finansiere krigen videre.

Bloomberg skriver at Russland holder på å utvide sin flytende naturgass (LNG) flåte. De er ikke de eneste som har mistanke om dette; Øystein Kalleklev, adm. direktør i Flex LNG, har tidligere formidlet det samme. Russland er i dag verdens fjerde største LNG-eksportør.

Utbyggingen har lenge vært hemmet av amerikanske sanksjoner som har holdt utenlandske selskaper unna og stoppet levering av gass, og det skal komme nye «fortauskanter» for dette neste år.

Isklassefartøy til Dubai

Det rapporteres at minst åtte fartøyer de siste tre månedene har blitt overført til lite kjente selskaper i Dubai, ifølge Equasis, en global shippingdatabase. Fire av dem er klare til å seile gjennom Russlands arktiske farvann denne sommeren, og er overført fra et selskap som heter White Fox Ship Management.

Det ene skipet, North Way, ankommer for øyeblikket Zeebrugge-terminalen i Belgia for å motta en last med russisk gass, ifølge havnedata.

Bloomberg mener detaljene er høyest sannsynlig Russland som øker satsningen: bruken av ugjennomsiktige selskaper, skip så gamle at de normalt ville ha vært tatt ut av drift, isklassefartøy til en Dubai-enhet, rekordantall tillatelser for «Northern Sea Route». Det er også høyst uvanlig i LNG-industrien at ukjente navn anskaffer spesialskip som blir listet som «ukjent» på offisielle maritime databaser.

Skipet Asya Energy seilte gjennom Rødehavet uskadd i juni uten forsikring, det første LNG-skipet som krysset stredet siden januar. LNG-skipet hadde flagget til Palau, og administreres av Nur Global Shipping, et ukjent selskap i industrien som opererer ut fra luksushotellet Meydan, i en UAE frihandelssone.