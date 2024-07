Oljeprisen gjør et byks

Oljeprisen stiger fredag morgen i påvente av flere nøkkeltall fra USA i ettermiddag.

Brent-oljen handles nær 86 dollar fatet, etter en oppgang på rundt 1 prosent denne uken. Den amerikanske WTI-oljen stiger til over 82 dollar fatet.

Ifølge Bloomberg venter investorene på detaljhandelen i USA, for et hint om veien videre for den amerikanske pengepolitikken. FED-sjef i Atlanta, Raphael Bostic, har uttalt at han fortsatt tror på ett rentekutt i fjerde kvartal ettersom inflasjonen fortsetter å vise fremgang.

Etter en ruglete start på juni, etter uttalelser fra OPEC og samarbeidslandene (Opec+) om at de vil levere mer olje til markedet, har oljeprisen hentet seg inn, og er på vei mot en månedlig oppgang i juni.

Vedvarende bekymringer

Kinas økonomiske utsikter er fortsatt en utfordring for markedet. Landets raffinerier har blitt tvunget til å kutte i raffinerikjøringen og forlenge vedlikehold på grunn av sviktende etterspørsel.

– Oljeprisen stiger til tross for svake fundamentale forhold på kort sikt, sier analytikerne i ANZ til Reuters.

Nyhetsbyrået skriver at risikoappetitten har steget i aksjemarkedet i takt med forhåpninger om at FED vil tone ned rentegalloppen. Det prises nå inn 64 prosent sjanse for første kutt i september, opp fra 50 prosent for en måned siden.

Ellers har store regnmengder påvirket oljetilbudet. I Equador har 100.000 fat olje blitt tatt vekk fra markedet den seneste uken, ifølge FGE Energy til Reuters.