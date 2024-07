– Havvind blir tre ganger dyrere enn vannkraft

– Sannsynligheten for at dette er starten på en ny industriepoke for Norge er stor, det er det ingen tvil om, sier energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB.

Han blir ikke skremt av de ferske anslagene som analyseselskapet Afry har laget for Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

Tallene er del av grunnlaget for regjeringens forslag til en støtteordning for flytende havvind, som fredag sendes ut på høring.

– Jeg tror flytende havvind blir lønnsomt. Det kommer til å være viktig for industrien for Norge framover. Hvis vi lykkes på hjemmebane, kommer vi til å lykkes ute i verden, sier Aasland.

Milliardsubsidier

De nye anslagene gjelder for områdene Vestavind B og Vestavind F, som også inkluderer det aller første feltet for flytende havvind som skal lyses ut, nemlig Utsira Nord.

Det anslås at staten må bidra med subsidier på mellom 12 og 36,5 milliarder kroner for å bygge ut et flytende havvindanlegg som produserer 506 MW strøm i områdene.

Anslagene er usikre, og regjeringen legger til grunn et basiscenario hvor det vil være behov for støtte på 24,7 milliarder kroner.

– Selskapene må konkurrere på teknologi og løsninger, både når det gjelder pris, kvalitet, miljø og klima. Vi mener at en modell hvor det gjennomføres en konkurranse om statsstøtte etter en modningsfase vil bidra best til utviklingen av flytende havvind og vil legge til rette for minst mulig statsstøtte, sier Aasland.